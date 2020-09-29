Fahrettin Altun’dan Ermenistan'a sert tepki!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan-Azerbaycan cephesindeki gerginliğe ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ermenistan'ı sert bir dille eleştiren Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kararlılığıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yanındadır. Uluslararası alanda kardeş ülke Azerbaycan’a karşı yapılabilecek en ufak bir haksızlık karşısında sesimizi en gür şekilde çıkaracağımıza kimsenin şüphesi olmasın.
Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözümona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir.
Bugün toplanacak olan BMGK toplantısında umarız çözüm adına bir zemin oluşur. Türkiye olarak bu konudaki tüm çabalarımız ve çalışmalarımız kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri kazanması ve uluslararası alanda hakkını, hukukunu koruma yönünde olacaktır.
Bu süreçte her sorumlu devletin yaptığı gibi kardeş ülke Azerbaycan’ın da diplomatik, eşit ve adil tüm girişimleri büyük bir özveriyle yürüttüğünü takip etmekteyiz. Azerbaycan’ın uluslararası hukuk kurallarına harfiyen uyduğunu açık bir şekilde gözlemlemekteyiz.
Ermenistan’ın saldırgan tutumu Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlalidir. Dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki, Azerbaycan’ın amacı cephe hattında yaşayan sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaktır.
Ermenistan’ın saldırıları sonucunda bugüne dek hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah’tan şifa niyaz ediyoruz.
Ermenistan’ın saldırıları sonucunda bugüne dek hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, yaralı Azerbaycan vatandaşlarına da Allah’tan şifa niyaz ediyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 29, 2020
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