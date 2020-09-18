Fahrettin Altun’dan ‘stratejik iletişim’ açıklaması

18 Eylül 2020 Cuma, 16:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak kuruluşu ilan edilen ve kamuoyu algısını şekillendirmek üzere faaliyetler yürütecek olan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı hakkında değerlendirmeler yaptı.

“Stratejik iletişim, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu” diyen Altun, sözlerine şöyle devam etti:

“Kendisinin (Erdoğan’ın) liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması kaçınılmaz bir gereklilik. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni sistemin dinamizmine uygun şekilde ihdas edilen İletişim Başkanlığı olarak kurumumuza tevdi edilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız imkan ve meydan okumaları milletimizin menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim perspektifiyle yönetmek kritik önem arz ediyor.”

KARA PROPAGANDA VE MANİPÜLASYONA KARŞI MÜCADELE

“Proaktif çalışma yapacaklarını” söyleyen Altun, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığımıza tevdi ettiği yeni görev çerçevesinde de stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı değil proaktif çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilmeye çalışılan gelişmiş, müreffeh, huzurlu, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealine stratejik iletişim perspektifiyle katkı sunmaktır. Bölgesel bir güç olan, küresel bir güç olma mücadelesi veren Türkiyemizin sesinin dünyanın dört bir yanında duyulması, tezlerimizin uluslararası camiada anlatılması için bütün imkanlarımızla gayret göstermeye devam edeceğiz.”