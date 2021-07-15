Fahrettin Koca, 24 saatte yapılan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından gece yarısına kadar yapılan Covid-19 aşısı miktarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 01:23
Fahrettin Koca, 24 saatte yapılan aşı miktarını açıkladı
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Fahretin Koca Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Saat 24.00’a kadar 1 Milyon 34 Bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, "Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak." dedi

Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

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