Fahrettin Koca, 24 saatte yapılan aşı miktarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından gece yarısına kadar yapılan Covid-19 aşısı miktarını açıkladı.
Fahretin Koca Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Saat 24.00’a kadar 1 Milyon 34 Bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, "Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak." dedi
Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
Saat 24.00’a kadar 1 Milyon 34 Bin 135 doz aşı daha yapıldı. Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2021
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