Fahrettin Koca, 24 saatte yapılan aşı miktarını açıkladı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 01:23

Fahretin Koca Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Saat 24.00’a kadar 1 Milyon 34 Bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, "Milyon dozlar, milyon dozlara eklendikçe hayat hepimiz için daha da iyi olacak." dedi