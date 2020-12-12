Fahrettin Koca 4 büyük ilin vaka sayısına ilişkin önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'nin günlük vaka sayısındaki düşüş oranları ile yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2020 Cumartesi, 00:22
Fahrettin Koca 4 büyük ilin vaka sayısına ilişkin önemli açıklama
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İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu illerdeki vaka sayılarındaki duruma dikkat çekti. 

4 ilin de vaka sayılarında düşüşün sağlandığını ifade eden Bakan Koca, hastane ve yoğun bakımlardaki hasta yükünün devam ettiğine dikkat çekti.

4 il için Fahrettin Koca'nın açıkladığı düşüş oranları ise şöyle açıkladı:

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30;  Ankara'da yüzde 40 günlük vaka sayısında bir düşüş sağlandı. 

Bakan Koca'nın açıkladığı yoğun bakım doluluk oranları ise şöyle oldu:

İstanbul: yüzde 67

İzmir: yüzde 78

Kocaeli ve Ankara: yüzde 72

Fahrettin Koca açıklamasını şu ifadeleri de ekledi:

"Tedbirlere sıkı uyup el birliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız."


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