Fahrettin Koca 4 büyük ilin vaka sayısına ilişkin önemli açıklama

12 Aralık 2020 Cumartesi, 00:22

İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu illerdeki vaka sayılarındaki duruma dikkat çekti.

4 ilin de vaka sayılarında düşüşün sağlandığını ifade eden Bakan Koca, hastane ve yoğun bakımlardaki hasta yükünün devam ettiğine dikkat çekti.

4 il için Fahrettin Koca'nın açıkladığı düşüş oranları ise şöyle açıkladı:

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30; Ankara'da yüzde 40 günlük vaka sayısında bir düşüş sağlandı.

Bakan Koca'nın açıkladığı yoğun bakım doluluk oranları ise şöyle oldu:

İstanbul: yüzde 67

İzmir: yüzde 78

Kocaeli ve Ankara: yüzde 72

Fahrettin Koca açıklamasını şu ifadeleri de ekledi:

"Tedbirlere sıkı uyup el birliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız."