Fahrettin Koca açıkladı: Gençler arasında koronavirüs artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençler arasındaki koronavirüs vakalarının artışına dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs pandemisinin gençler arasındaki yaygınlığına ilişkin bir açıklama yaptı.
65 yaş üstü nüfusta vaka sayılarının azaldığını belirten Koca açıklamasında, ''65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız'' ifadelerini kullandı.
65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021
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