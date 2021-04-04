Fahrettin Koca açıkladı: Gençler arasında koronavirüs artıyor

04 Nisan 2021 Pazar, 12:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs pandemisinin gençler arasındaki yaygınlığına ilişkin bir açıklama yaptı.

65 yaş üstü nüfusta vaka sayılarının azaldığını belirten Koca açıklamasında, ''65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız'' ifadelerini kullandı.