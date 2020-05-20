Fahrettin Koca açıkladı: Son 24 saatte vaka sayısı binin altına düştü

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 19:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 972 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 222 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 152 bin 587'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 92 oldu.

'KAYBETTİĞİMİZ HASTA SAYISI BUGÜN DE AZALDI'

Koca, ''Vaka sayımız, binin altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: