Fahrettin Koca açıkladı: Son 45 günün en yüksek verileri

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:42

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 21 yurttaş koornavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün bin 256 kişi enfekte olurken, 992 yurttaş da hastalığı atlattı.

Koca'nın açıkladığı tebloya göre Türkiye'de hastalığı ağır atlatanların sayısı 5 bin 955 kişi oldu.

"SON 45 GÜN"

Koca yaptığı açıklamada şu ifadekeri kullandı: "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım."