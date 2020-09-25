Fahrettin Koca açıklama yapıyor

25 Eylül 2020 Cuma, 19:33

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Hastanelerde tedavi gören hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır.

'KARŞIMIZDA ARTIK İKİ VİRÜS VAR'



Koca, ''Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Covid-19 olduğunu düşünebilirsiniz. Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Covid-19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe'' ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI DÜŞEN İLLER

Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ın mücadelede geldiği noktayı bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini gözden geçirdik diyen Koca, ''Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında yani yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Amasya'da yüzde 40, Çorum'da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Son bir haftada polikliniklere başvran hasta sayısında yüzde düşüş var. Ordu'da yüzde 30, Sinop 'ta yüzde 50 düşüş var'' dedi.

YOĞUN BAKIM VE YATAK DOLULUK ORANI

Koca, ''Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğum bakım doluluk oranı yüzde 68'' diye konuştu.

6 İLİN YATAK VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Koca, ''Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş olmaktayız. Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40. Önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon sebebiyle Samsun'a 74 yoğun bakım ilave ediyoruz. Amasya'da yoğun bakım doluluk yüzde 75. İlave olarak 36 yoğun bakım ilave ediyoruz. Çorum'da yatak doluluk yüzde 47, yoğun bakım yüzde 60, solunum cihazı yüzde 41. Çorum'da ise 27 yoğun bakım ilave ediyoruz. Ordu'da yatak doluluk yüzde 38, yoğun bakım yüzde 69. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop'ta yoğun bakım yüzde 71. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yoğun bakım yüzde 70, solunum cihazı yüzde 36. 18 yatak ilave ediyoruz'' dedi.

'BÜYÜKELÇİNİN BU ŞEKİLDE AÇIKLAMASI TALİHSİZ OLMUŞTUR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Bu dönemde özellikle Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanelerimiz ve bakanlığımızın bu anlamda ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek üzerine bir yaklaşım içinde oldu. Bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Bu süreçte ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemlerde de ödeme planı yapılması istendiği dönemde sayın büyükelçinin bu şekilde açıklaması talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmelerini hatırlatmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GENELİNDE İLAVE BİR YASAK DÜŞÜNÜLMÜYOR'

Özellikle şu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim diyen Koca, '' Şu an aldığımız tedbirlerle vaka sayısının giderek düşmeye başladığını ifade etmiştim. Bu yer yer bazı illerimizde artış sözkonusu olduğunda il hıfzıssıha kurullarımız bu kararları alabilme yetkisine sahip. Şu an Türkiye genelinde ilave bir yasak düşünülmüyor. Ama özellikle şu dönemde bizim tedbirlere uyumumuz son derece önemli'' şeklinde konuştu.

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