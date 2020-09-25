Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

25 Eylül 2020 Cuma, 20:08

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, 73 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğin bin 665 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 7 bin 858 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 311 bin 455'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 318 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 601

Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, toplam ağır hasta sayısı bin 601, toplam iyileşen hasta sayısı 273 bin 282, bugünkü test sayısı 112 bin 885 olarak kayıtlara geçti.

'SALGINI KONTROL ALTINA ALDIĞIMIZI GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM'

Koca, ''Bugün tespit edilen bin 665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 25 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle: