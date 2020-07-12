Fahrettin Koca, entübe ve yoğun bakım hasta sayısı en yüksek illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 12 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ayrıca yaptığı açıklamada entübe ve yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 ili sıraladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 12 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 363 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 298 oldu.
ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI EN YÜKSEK İLLER
Koca, ''Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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