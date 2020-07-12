Fahrettin Koca, entübe ve yoğun bakım hasta sayısı en yüksek illeri açıkladı

12 Temmuz 2020 Pazar, 19:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 12 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 363 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 298 oldu.

ENTÜBE VE YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI EN YÜKSEK İLLER

Koca, ''Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: