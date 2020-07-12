Fahrettin Koca: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor

12 Temmuz 2020 Pazar, 20:50

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 5 bin 363 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. YENİ VAKA SAYILARINI bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim''