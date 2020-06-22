Fahrettin Koca, Erdoğan'ı solladı

22 Haziran 2020 Pazartesi, 22:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takipçi sayısını da geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu.

Özellikle koronavirüs salgını döneminde yaptığı açıklamalar ve uyarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın takipçi sayısı, Erdoğan'ı geçti. Bakan Koca'nın Instagram'daki takipçisi sayısı 10 milyonu bulurken, Erdoğan'ın takipçi sayısı 8 milyon.

Twitter'da ise Erdoğan'ı 16,2 milyon kişi takip ederken, Fahrettin Koca'yı 5,7 milyon insan takip ediyor.