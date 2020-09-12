Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 19:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 48 kişi artarak 6 bin 999 'a yükseldi. Türkiye'de açıklanan yeni verilere göre, bin 509 yeni vaka tespit edildi, bin 207 kişi de hastalığı atlattı. Türkiye'deki ağır hasta sayısı bin 241, zatürre oranı yüzde 7,2 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir" ifadelerini kullandı.



