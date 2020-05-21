Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 19:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 27 kişi artarak 4 bin 249 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısı ise ikinci kez binin altında seyredek 961 oldu. Ülkede ilk günden bu yana toplamda 153 bin koronavirüs vakası tespit edildi. Tespit edilen vakaların 114 bin 990'ı hastalığı atlatarak taburcu oldu.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tutulan hasta sayısı 820 olarak belirtilirken, entübe hasta sayısı 424 olarak kayıtlara geçti.

Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamda destek tedavisine ihtiyaç duyan hastaların azalmasına dikkat çekerek, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.