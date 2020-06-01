Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 19:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 827 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 563 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 164 bin 769'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 974 oldu.

'YENİ VAKA SAYIMIZ ÖNGÖRÜLEN SEVİYEDE'

Koca, ''İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur'' dedi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: