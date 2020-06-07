Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 914 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 914 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 692 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 170 bin 132'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 647 oldu.
'TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR'
Koca, ''Filyasyon çalışmalarında, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor'' dedi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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