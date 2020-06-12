Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

12 Haziran 2020 Cuma, 20:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran gününe ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. 11 Haziran günü 49 bin 190 olan yeni test sayısı 41 bin 13’e, 17 olan hayatını kaybeden sayısı 15’e inerken, 987 olan yeni vaka sayısı normalleşme adımlarının atıldığı 1 Haziran gününden bugüne ilk defa binin üstüne çıkarak, bin 195 oldu. Bin 21 olan iyileşen hasta sayısı da bin 242’ye yükseldi.

'HENÜZ İYİLEŞMEMİŞ HASTALARIMIZIN SAYISI YAKLAŞIK 25 BİN'

Koca, ''Bugünkü vaka sayısı bin 195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: