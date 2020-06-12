Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 195 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Vaka sayısı normalleşme adımlarının atıldığı 1 Haziran gününden bugüne ilk defa binin üstüne çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Haziran gününe ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. 11 Haziran günü 49 bin 190 olan yeni test sayısı 41 bin 13’e, 17 olan hayatını kaybeden sayısı 15’e inerken, 987 olan yeni vaka sayısı normalleşme adımlarının atıldığı 1 Haziran gününden bugüne ilk defa binin üstüne çıkarak, bin 195 oldu. Bin 21 olan iyileşen hasta sayısı da bin 242’ye yükseldi.
'HENÜZ İYİLEŞMEMİŞ HASTALARIMIZIN SAYISI YAKLAŞIK 25 BİN'
Koca, ''Bugünkü vaka sayısı bin 195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı