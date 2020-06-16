Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 467 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 467 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 842 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 181 bin 298'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 15 oldu.
'BAZI BÖLGELER VE GRUP DAVRANIŞLARI ETKİN'
Koca, ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 16 Haziran 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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