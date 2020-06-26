Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

26 Haziran 2020 Cuma, 19:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 396 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 065 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 194 bin 511'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 492 oldu.

'İYİLEŞENLER, TANI KONANLARDAN 96 FAZLA'

Koca, ''Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 26 Haziran 2020 koronavirüs tablosu şöyle: