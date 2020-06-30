Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

30 Haziran 2020 Salı, 19:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 293 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 131 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 199 bin 906'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 302 oldu.

'TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ'

Koca, ''Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 30 Haziran 2020 koronavirüs tablosu şöyle: