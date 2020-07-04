Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:52

Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 20 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugün kaydedilen bin 154 yeni vakayla birlikte Türkiye'nin toplam tespit edilen vaka sayısı da 204 bin 610'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı yeni vakalardan yüksek. Bugün iyileşen kişi sayısı bin 214 , yoğun bakım hasta sayısı bin 93, entübe hasta sayısı da 378 olarak kaydedildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıkalamda iyileşenlerin sayısına dikkat çekerek, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" açıklamasında bulundu.



