Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 19 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün kaydedilen bin 8 yeni vakayla birlikte Türkiye'de enfekte olanların sayısı da 24 bin 1'e yükseldi. Koca, yaptığı açıklamada yoğun bakımdaki hasta sayısı artan 5 ile de dikkat çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca'nın paylaştığı güncel tabloya göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 kişi artarak 5 bin 382'ye yükseldi.
Enfekte olanların sayısı Türkiye'de günlük olarak binlerin üzerinde devam ediyor. Bugün tespit edilen bin 8 yeni vakayla birlikte ülkede enfekte olanların sayısı 214 bin 1'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısının bin 156 olarak ifade edilen tabloda, entübe edilen hastaların sayısı 402, yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise bin 223 olarak sunuldu.
5 İLDE ARTIŞ VAR
"Covid-19'a karşı her günümüz bir sınav" diyen Fahrettin Koca, 5 ilin yoğun bakımda hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Koca, yaptığı açıklamda, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. Covıd-19’a karşı her günümüz bir sınav."
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