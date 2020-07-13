Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca'nın paylaştığı güncel tabloya göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19 kişi artarak 5 bin 382'ye yükseldi.

Enfekte olanların sayısı Türkiye'de günlük olarak binlerin üzerinde devam ediyor. Bugün tespit edilen bin 8 yeni vakayla birlikte ülkede enfekte olanların sayısı 214 bin 1'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısının bin 156 olarak ifade edilen tabloda, entübe edilen hastaların sayısı 402, yoğun bakımdaki hastaların sayısı ise bin 223 olarak sunuldu.

5 İLDE ARTIŞ VAR

"Covid-19'a karşı her günümüz bir sınav" diyen Fahrettin Koca, 5 ilin yoğun bakımda hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Koca, yaptığı açıklamda, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. Covıd-19’a karşı her günümüz bir sınav."