Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

26 Temmuz 2020 Pazar, 20:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 226 BİN 100'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 927 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 613 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 10 oldu.

YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI BİN 249

Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 249, toplam entübe hasta sayısı 387 oldu. Bugünkü test sayısı 40 bin 16 olarak kayıtlara geçti.

'VEFAT SAYILARI BİRBİRİNE YAKIN GERÇEKLEŞİYOR'

Koca, ''Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor'' dedi.

Türkiye'nin 26 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: