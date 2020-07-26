Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 927 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
VAKA SAYISI 226 BİN 100'E YÜKSELDİ
Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 927 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 613 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 10 oldu.
YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI BİN 249
Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 249, toplam entübe hasta sayısı 387 oldu. Bugünkü test sayısı 40 bin 16 olarak kayıtlara geçti.
'VEFAT SAYILARI BİRBİRİNE YAKIN GERÇEKLEŞİYOR'
Koca, ''Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor'' dedi.
Türkiye'nin 26 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz
- Genç kadına ‘sahibin nerede’ deyip yüzüne tükürdü!