Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 47 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 572 kişi de enfekte oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 19:00
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Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 47 kişi artarak 6 bin 417'ye yükseldi.

Günlük enfekte kişi sayısının bin 572 olarak açıklandığı Türkiye'de bugün iyileşen kişi sayısı da bin 3 olduğu belirtildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."


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