Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

01 Eylül 2020 Salı, 19:00

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 47 kişi artarak 6 bin 417'ye yükseldi.

Günlük enfekte kişi sayısının bin 572 olarak açıklandığı Türkiye'de bugün iyileşen kişi sayısı da bin 3 olduğu belirtildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."