Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 63 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 716 kişi de enfekte oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan koronavirüs tablosuna göre yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 63 kişi artarak 7 bin 119'a ulaştı. Bugün bin 716 kişi enfekte olurken, hastalığı atlatan kişi sayısı da bin 225 olarak açıklandı.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım" ifadelerine yer verdi.
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