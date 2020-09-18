Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

18 Eylül 2020 Cuma, 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Eylül 2020 koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 62 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 771 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 377 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 299 bin 810'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 60 oldu.

'AĞIR HASTA SAYISI BİN 402'

Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278 , toplam ağır hasta sayısı bin 402 , toplam iyileşen hasta sayısı 264 bin 805, zatürre oranı yüzde 7.1, bugünkü test sayısı 111 bin 113 olarak kayıtlara geçti.

'HASTALIĞA YAKALANMIŞ KİŞİ SAYISI YAKLAŞIK 300 BİN OLDU'

Koca, ''Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 18 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle: