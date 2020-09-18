Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranını açıkladı

18 Eylül 2020 Cuma, 18:46

Koca, ''Darboğaz görünen illerin sağlık altyapılarına hızla müdahale ettik. Öncelikle illerde alınan tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu bazı tedbirlerin hasta sayısındaki azaltmanın rolünü yakından müşahade ettik. Bugün burada İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak illerimizin sağlık yöneticileri ile salgınla mücadelemizi değerlendirdik'' ifadelerini kullandı.

Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

6 İLİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Koca, ''Bu 6 ilimizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'de son ay vaka sayımızda yüzde 42'ye varan son hafta artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da yüzde 5 oranında düşüş, Manisa'da son 1 haftada stabil göründü. Muğla'da son bir ayda vaka sayımız stabil. Denizli'de son aya göre yüzde 60 artış, Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor. İzmir'de bugün erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 48 ilave ettik. İzmir'de yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım yüzde 75, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 48. Aydın'da yatak doluluk yüzde 42, yoğun bakım yüzde 63, Aydın'da 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Muğla'da yatak doluluk yüzde 43. Yoğun bakım yatak sayımıza 32 ünite ilave ediyoruz. Uşak'ta erişkin yatak doluluk oranı yüzde 39, yoğun bakım yüzde 56, solunum cihazı yüzde 17. Uşak'ta 20 tane ilave ediyoruz. Denizli'de yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68. Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı'' dedi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Koca, ''Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk yüzde 33. Genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını; yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda hastane, ilaç, malzeme, kapasiteye arttırmaya yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır'' ifadelerini kullandı.



OKULLARIN AÇILMASI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ''Eğitimle ilgili daha önce de ilan edildiği şekilde 21 Eylül Pazartesi günü hazırlık ve 1.sınıfların eğitimi başlıyor. Nasıl bir eğitim süreci tedbir alınması gerektiği detaylandırıldı. 2+5 gün şeklinde bir uygulama önerisi yapılmıştı. 5 günlük zaman diliminde belirtilerin çıkma ihtimali düşünülerek şekillendirilmişti. 3 hafta sonrası dönem içinde daha önce kademeli geçişin olacağı ilan edilmişti. 3 hafta sonrası için salgının seyrine göre Bilim Kurulunun değerlendirilmesi olacak. O durumda salgının seyrine göre bunun duyurusu yapılmış olur'' dedi.

AŞI AÇIKLAMASI

Aşı denemelerinde özellikle dünyada şu an faz 3 çalışmasına gelmiş olan 9, uygulaması başlamış olan 6 aşı çalışması var diyen Koca, ''Bu çalışmaların 2 tanesi için Türkiye'de de izin verildi faz 3 çalışması için. Üçüncüsü için de Rusya'da üretilen bir aşının müracaatı sözkonusu. Burada temelde biz bir deneme yapmıyoruz. Aşı çalışmasında prekilinik çalışmalar yapılır, fare, maymun benzeri hayvan çalışması yapılır. Faz dönemleri insan üzerine yapılan çalışmaların olduğu dönemdir. Biri Faizer'in biri de Çin'in Sinovak çalışmasıydı. Bununla ilgili çalışmaları Bilim Kurulumuz yeterli gördü ve izin verdi. Biri Hacettepe'de başladı. 23 merkezde bu yapılıyor olacak. Başta 1200 kişi üzerinde yapılıyor olacak, devamında 12 bin 13 bin kişi üzerinde yapılması hedefleniyor. İzin verirken şunu hedefledik, aşıya erken dönemde erişmek istiyoruz. Aşının bizim vatandaşımızın üzerinde etkili olup olmadığını bilerek ona göre aksiyon almak istiyoruz. Bunun dışında kendi aşı çalışmalarımız var. 13 tane aşı çalışması sözkonusu. İki tanesi hayvan aşamasını geçmek üzere. Önümüzdeki aylar faz 1 çalışmasına geçme noktasında bir dönemi görmüş olacağız. Tahminim gelecek yılının ilk yarısında bizim aşıda ilerleme olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Biz sadece bir yere bağlı kalarak değil, bu aşının çıktığı erken dönemde erişmek istiyoruz. Birçok üretici ile yakın işbirliği içindeyiz. Rusya, Çin, İngiltere dahil olmak üzere'' şeklinde konuştu.