Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 68 yurttaş yaşamını yitirirken bin 538 kişi de enfekte oldu. Ağır hasta sayısındaki artış ise devam ederek bin 432'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 68 yurttaş yaşamını yitirdi. Türkiye'deki Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 445'ye yükselirken, enfekte olan kişi sayısı ise bugün kaydedilen bin 538 yeni vaka ile birlikte 301 bin 348'e yükseldi.
TESTLERDE AZALMA
Koca'nın bugün açıkladığı test sayısı 100 binin altına gerileyerek 97 bin 416 oldu.
Türkiye'deki ağır hasta sayısı bin 432 olarak açıklanırken, bugün iyileşen kişi sayısı bin 312 olarak kayıtlara geçti.
Fahrettin koca yaptığı açıklamada, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim."
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