Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

20 Eylül 2020 Pazar, 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 519 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 506 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 302 bin 867'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 116 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 456

Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15, toplam ağır hasta sayısı bin 456, zatürre oranı yüzde 7, toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117, bugünkü test sayısı 95 bin 321 olarak kayıtlara geçti.

'BU SAYI AZALMADAN HUZURLU OLAMAYIZ'

Koca, ''Bugün ağır hasta sayımız bin 456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 20 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle: