Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 19:37

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı verilere göre günlük tespit edilen vakalarda düşüş yaşandı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün tespit edilen koronavirüs hastası bin 511 oldu.

Son 24 saatte yaşamını yitiren kişi sayısı 71 olurken, iyileşen sayısı da bin 232 oldu. Ağır hasta sayısı ise tabloda bin 615 olarak açıklandı.

Koca, yaptığı açıklamada günlük vaka sayısındaki azalmaya dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" dedi.