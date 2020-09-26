Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 71 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 511 kişi de enfekte oldu.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı verilere göre günlük tespit edilen vakalarda düşüş yaşandı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün tespit edilen koronavirüs hastası bin 511 oldu.
Son 24 saatte yaşamını yitiren kişi sayısı 71 olurken, iyileşen sayısı da bin 232 oldu. Ağır hasta sayısı ise tabloda bin 615 olarak açıklandı.
Koca, yaptığı açıklamada günlük vaka sayısındaki azalmaya dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" dedi.
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