Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 429 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 57 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini bin 429 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Koronavirüs nedeniyle 8 bin 441 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 324 bin 443'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 182 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 475
Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, toplam ağır hasta sayısı bin 475, toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50, bugünkü test sayısı 104 bin 402 olarak kayıtlara geçti.
'REHAVETE KAPILMAMALI'
Twitter üzerinden güncel koronavirüs verilerini açıklayan Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda bin 429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız bin 475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz''
Türkiye'nin 4 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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