Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

11 Ekim 2020 Pazar, 19:02

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 502 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 8 bin 837 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 335 bin 533'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 212 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 411

Tabloya göre, toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715 , toplam ağır hasta sayısı bin 411, toplam iyileşen hasta sayısı 294 bin 357, bugünkü test sayısı 109 bin 301 olarak kayıtlara geçti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA DESTEK OLMAK İSTİYORSAK...'

Koca, ''Bugün bin 502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün bin 411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 11 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: