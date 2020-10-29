Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 319 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 29 Ekim'e ait Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 72 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 319 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi.
Koronavirüs nedeniyle 10 bin 99 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 370 bin 832'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 581 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 916
Tabloya göre, toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180, toplam ağır hasta sayısı bin 916, toplam iyileşen hasta sayısı 320 bin 762, bugünkü test sayısı 134 bin 416 olarak kayıtlara geçti.
"GÜÇ VERİN, DESTEK OLUN"
Koca, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun"
Türkiye'nin 29 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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