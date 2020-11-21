Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 21 Kasım 2020 tarihli koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte kaydedilen hasta sayısı 5 bin 532 oldu. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 135 olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 19:32
Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
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Sağlık Baknaı Koca, güncel verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, son 24 saatte 135 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, 5 bin 532 hasta sayısı kaydedildi.

Koca'nın açıkladığı son verilere göre iyileşen hasta sayısı 3 bin 233 olurken, hastalığı ağır atlatanların sayısı da 4 bin 121 olarak ifade edildi.

Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin" ifadelerini kullandı. 


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