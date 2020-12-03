Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin 381 kişiye vaka, 6 bin 511 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 187 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 187 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 32 bin 381 kişiye vaka, 6 bin 511 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 14 bin 316 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 520 bin 167'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 4 bin 190 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 611
Tabloya göre, toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 611, toplam iyileşen hasta sayısı 418 bin 331, bugünkü test sayısı 187 bin 518 olarak kayıtlara geçti.
''HASTA SAYIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ''
Twitter üzerinden paylaşım Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 3 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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