Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Can kaybı durdurulamıyor

06 Aralık 2020 Pazar, 19:05

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 195 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 30 bin 402 kişiye vaka, 6 bin 93 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 14 bin 900 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 539 bin 291'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 4 bin 11 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 805

Tabloya göre, toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 805, toplam iyileşen hasta sayısı 431 bin 253, bugünkü test sayısı 174 bin 761 olarak kayıtlara geçti.

''KALABALIKLARDAN UZAK DURUN''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 6 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: