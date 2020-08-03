Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Endişe duyuyoruz!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 19:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca'nın paylaştığı tabloya göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 19 kişi artarak 5 bin 747 oldu.

Türkiye'de koronavirüse yakalananların sayısı ise bugün tespit edilen 995 yeni vakayla 223 bin 851'e yükseldi. Ağır hasta sayısının 580 olduğu ülkede bugün iyileşenlerin sayısı bin 3 olarak tespit edildi.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Vaka artışının ülke geneline yayılmasından endişe duyduklarını söyleyen Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var."