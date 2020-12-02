Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Tüm zamanların en yüksek artışı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 19:24

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 193 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 31 bin 923 kişiye vaka, 6 bin 690 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 14 bin 129 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 513 bin 656'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 4 bin 821 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 502

Tabloya göre, toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 502, toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141, bugünkü test sayısı 183 bin 624 olarak kayıtlara geçti.

''HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ''

Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: