Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Tüm zamanların en yüksek can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 bin 381 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 161 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle ilk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 161 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 381 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 12 bin 672 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 460 bin 916'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 3 bin 678 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 543
Tabloya göre, toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 543, toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569, bugünkü test sayısı 162 bin 231 olarak kayıtlara geçti.
'KALABALIKLARDAN UZAK DURUN'
Koca, ''Bugün tespit edilen 7 bin 381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bin 543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 24 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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