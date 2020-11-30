Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Tüm zamanların en yüksek can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 219 kişiye vaka, 6 bin 514 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 188 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 17 Mart'tan bu yana vaka ve can kaybında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 188 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 31 bin 219 kişiye vaka, 6 bin 514 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 13 bin 746 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 500 bin 865'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 4 bin 485 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 190
Tabloya göre, toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 190, toplam iyileşen hasta sayısı 404 bin 727, bugünkü test sayısı 176 bin 656 olarak kayıtlara geçti.
''SIKI TEDBİRE İHTİYACIMIZ VAR''
Koca, ''Bugün tespit edilen 6 bin 514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun'' dedi.
Türkiye'nin 30 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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