Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini paylaştı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 20:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel tabloya göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22 kişi artarak 4 bin 927'ye ulaştı.

Bugün tespit edilen bin 248 yeni vakayla birlikte Türkiye'de enfekte olanların sayısı 186 bin 493'e ulaştı.

Tabloya göre iyileşen sayısının 158 bin 828'u ulaşıken, yoğun bakım hasta sayısı 781, entübe hasta sayısı da 318 oldu.

VAKA SAYISI ARTAN İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Fahrettin Koca yaptığı açıkalamda illere dikkat çekerek "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" dedi.