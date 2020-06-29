Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 374 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı tablodada bin 374 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi.
İlk günden bu yana koronavirüs nedeniyle 5 bin 115 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 187 bin 613'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 214 oldu.
"TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ"
Yurttaşların tedbirlerde dikkatli olmadığı vurgusunu yapan Fahrettin Koca, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.
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