Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:23

Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 satte 16 kişi artarak 5 bin 241'e yükseldi.

İlk günden bu yana testi poiztif çıkanların sayısı, bugün tespit edilen bin 86 yeni vakayla birlikte 206 bin 844'e yükselirken, virüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısı da bin 130 olarak ifade edildi.

Entübe hasta sayısının 395 olduğu Türkiye'de yiyleşenlerin sayısı da 2 bin 315 artarak 182 bin 995'e yükseldi.

"AZALMALAR YAVAŞ, ARTIŞ HIZLI"

Güncel koronavirüs tablosuna ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. Bini aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.