Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 20:44

Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 kişi artarak 5 bin 419'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte enfekte olan kişi sayısı 947 artarken, iyileşenlerin sayısı da bin 13 oldu.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının bin 206 olduğu Türkiye'de, entübe edilenlerin sayısı 401 olarak açıklandı.

"6 İLDE PNÖMONİYE RASTLANMADI"

Yeni vaka verilerinin yakın günlerde ciddiyetin arttığına dikkat çektiğini ifade eden Koca, "Binin altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" dedi.