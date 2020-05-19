Fahrettin Koca koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün 28 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın bugün açıkladığı verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28 kişi artarak 4 bin 199 oldu. Türkiye'de koronavirüse yakalananların sayısı ise bin 22 kişi artarak 151 bin 615 oldu.
Son 24 satte iyileşenlerin sayısı bin 318 kişi artarak 112 bin 895 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 882, entübe hasta sayısı 455 olarak kayıtlara geçti.
Fahrettin Koca paylaştığı mesajda yeni vaka sayısındaki azalmaya dikkat çekerek, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" dedi.
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