Fahrettin Koca paylaştı: İşte 'örnek düğün'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından düğünlerle ilgili örnek paylaştı. Koca, ''Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile...'' ifadelerini kullandı.
Türkiye’de koronavirüs sebebiyle düğünler uzun süredir yapılamıyordu. Yeni normalleşme adımları ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düğünler yapılmaya başladı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Çankırı'dan örnek geldi'' diyerek şu paylaşımı yaptı:
“Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde”
İşte Koca'nın paylaştığı örnek düğün:
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