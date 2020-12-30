Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybı azalmıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 15 bin 692 kişiye vaka, 2 bin 612 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 254 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 15 bin 692 kişiye vaka, 2 bin 612 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 20 bin 642 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 20 bin 192 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 98
Tabloya göre, toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 98, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629, bugünkü test sayısı 184 bin 415 olarak kayıtlara geçti.
''DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR''
Koca, ''Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 30 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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