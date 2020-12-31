Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybında düşüş!

31 Aralık 2020 Perşembe, 19:29

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 239 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 14 bin 380 kişiye vaka, 2 bin 219 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 20 bin 881 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 22 bin 91 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 918

Tabloya göre, toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 918, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650, bugünkü test sayısı 178 bin 217 olarak kayıtlara geçti.

''DÜŞÜŞ KALICI OLMALI''

Koca, ''Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız. '' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 31 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle: