Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük can kaybında en yüksek seviye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 19 bin 103 kişiye vaka, 3 bin 412 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 254 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana günlük can kaybında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 19 bin 103 kişiye vaka, 3 bin 412 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 18 bin 351 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 34 bin 419 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 192
Tabloya göre, toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 192, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 835 bin 705, bugünkü test sayısı 196 bin 110 olarak kayıtlara geçti.
''VAKA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALIYOR''
Koca, ''Bugün tespit edilen 3 bin 412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık'' dedi.
Türkiye'nin 21 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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