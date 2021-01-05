Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı yükselişe geçti!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 14 bin 494 kişiye vaka, bin 477 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 194 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. İlk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana 21 bin 879 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 14 bin 494 kişiye vaka, bin 477 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 21 bin 879 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 908 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 410
Tabloya göre, toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 410, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338, bugünkü test sayısı 183 bin 413 olarak kayıtlara geçti.
''AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 5 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Dünyada böylesi yok
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Öğrencileri bu fotoğrafla tehdit ettiler
- ‘Örgütü bilen biri olmalı’
Video Haberler
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Dünyada böylesi yok
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- AKP'li Ömer Çelik'ten skandal gaf
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Öğrencileri bu fotoğrafla tehdit ettiler
- ‘Örgütü bilen biri olmalı’