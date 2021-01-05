Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı yükselişe geçti!

05 Ocak 2021 Salı, 19:22

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 14 bin 494 kişiye vaka, bin 477 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 21 bin 879 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 908 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 410

Tabloya göre, toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 410, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338, bugünkü test sayısı 183 bin 413 olarak kayıtlara geçti.

''AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 5 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: